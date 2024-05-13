وداع مؤثر من والدة أشرف حكيمي لكيليان مبابي (فيديو)

حرصت والدة النجم المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، على وداع كيليان مبابي، الذي خاض آخر مبارياته مع الفريق الفرنسي، مساء الأحد، ضد تولوز، بشكل مؤثر.

وخرج مبابي، يوم الجمعة، عبر مقطع فيديو، ليُعلن أنه قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان.

وسقط باريس سان جيرمان أمام تولوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعبه حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

وعقب المباراة حرص لاعبو باريس سان جيرمان على الاحتفال مع عائلاتهم في الملعب، وتواجدت والدة أشرف حكيمي، التي حرصت على عناق مبابي قبل أن يرحل عن النادي، في ظل أنباء تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.