وداع مؤثر من والدة أشرف حكيمي لكيليان مبابي (فيديو)
حرصت والدة النجم المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، على وداع كيليان مبابي، الذي خاض آخر مبارياته مع الفريق الفرنسي، مساء الأحد، ضد تولوز، بشكل مؤثر.
وخرج مبابي، يوم الجمعة، عبر مقطع فيديو، ليُعلن أنه قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان.
وسقط باريس سان جيرمان أمام تولوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعبه حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الفرنسي.
وعقب المباراة حرص لاعبو باريس سان جيرمان على الاحتفال مع عائلاتهم في الملعب، وتواجدت والدة أشرف حكيمي، التي حرصت على عناق مبابي قبل أن يرحل عن النادي، في ظل أنباء تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.
ونشر حكيمي أخيرا على خاصية "ستوري" عبر "إنستغرام" مقطع فيديو لمبابي يعلن فيه رحيله عن النادي الباريسي، وكتب فوقه بالفرنسية "شكرا".
وتربط حكيمي ومبابي علاقة صداقة قوية، ويتم مشاهدة الثنائي معا في كثير من الرحلات خلال إجازات الفريق.
كما أن هناك شائعات عدة ربطت أشرف حكيمي بالعودة إلى ريال مدريد من أجل تعويض داني كارفاخال على الجهة اليمنى، وهو ما يسعى النادي الملكي إلى تحقيقه، من أجل تشكيل ثنائي حكيمي ومبابي من جديد داخل أسوار النادي الملكي.
ورفع مشجعو النادي الباريسي، الذين تواجدوا في المدرجات، "تيفو" خاصا بمبابي، ورددوا هتافات له، ووجهوا إليه التحية، في حين بادلهم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا التحية.
وأنهى مبابي مشوار 7 مواسم بألوان سان جيرمان، بإحراز لقب الدوري الفرنسي مع إمكانية الفوز بالثلاثية المحلية، بعدما توج فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بكأس السوبر، في مطلع الموسم، إضافة الى تأهله لنهائي الكأس، حيث يتواجه مع ليون في 25 مايو الحالي.