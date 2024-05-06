سحاب يتجاوز الفيصلي ويتأهل لربع نهائي كأس الأردن

تأهل سحاب إلى ربع نهائي كأس الأردن بعد فوزه بضربات الترجيح 5/4 على الفيصلي، اليوم الإثنين.

وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل على مدار شوطي المباراة والشوطين الإضافيين، قبل أن يحتكما إلى ضربات الترجيح التي فاز فيها سحاب 5/4.

وتأهل إلى ربع النهائي شباب الأردن والحسين إربد وفي وقت لاحق يلعب الوحدات مع مغير السرحان.

والفيصلي هو البطل التاريخي لكأس الأردن ونال اللقب 21 مرة مقابل 11 لقبًا للوحدات.

وتعادل الفريقان ست مرات في آخر 10 مباريات بين الفريقين في مختلف المسابقات، وفاز الفيصلي ثلاث مرات وفاز سحاب مرة.