الشرطة الألمانية تستعد لأخطر مباراة في يورو 2024

تستعد الشرطة الألمانية لأخطر مباراة في بطولة "يورو 2024"، والتي ستجمع بين منتخبي إنجلترا وصربيا.

وتنطلق بطولة "يورو 2024" في الـ14 من يونيو الجاري في ألمانيا حتى منتصف يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا مقسّمة على ست مجموعات، يتأهل المنتخب المتصدر والوصيف من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، وذلك إلى دور الـ16، لبداية أدوار خروج المغلوب.

ويستعد منتخب إنجلترا، وصيف النسخة الأخيرة، للمشاركة في بطولة أمم أوروبا، حيث يخوض مباراته الأولى أمام صربيا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا سلوفينيا، والدنمارك.

ويفتتح منتخب إنجلترا مشواره في منافسات يورو 2024 بمواجهة صربيا، يوم الأحد المقبل.