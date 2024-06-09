نجم بلجيكا يقترب من الغياب عن اليورو
اقترب أحد لاعبي منتخب بلجيكا من الغياب بشكل نهائي عن بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا بداية من يوم الجمعة المقبل.
ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات رومانيا وسلوفاكيا وأوكرانيا.
وأعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، إصابة اللاعب توماس مونييه خلال مواجهة لوكسمبورغ الودية التي أقيمت أمس السبت.
وغادر مونييه بعد مرور 16 دقيقة فقط من انطلاق اللقاء متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها.
وقال الاتحاد البلجيكي، في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس": "لن يسافر توماس مونييه مؤقتا إلى ألمانيا، يوم الأربعاء؛ بسبب إصابة عضلية وسيكون هناك المزيد من الاختبارات في اليومين المقبلين".
ويلعب مونييه صاحب الـ 32 عامًا في صفوف طرابزون سبور التركي بعد رحلة حافلة مع عدة أندية أوروبية على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني وكلوب بروغ البلجيكي.
وخاض مونييه 65 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا بداية من عام 2013 وسجل 8 أهداف.
وشارك اللاعب البلجيكي من قبل في نسختي 2016 و2020 من اليورو ولكنه أصبح مهددا بالغياب عن النسخة القادمة.