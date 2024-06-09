نجم بلجيكا يقترب من الغياب عن اليورو

ويلعب مونييه صاحب الـ 32 عامًا في صفوف طرابزون سبور التركي بعد رحلة حافلة مع عدة أندية أوروبية على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني وكلوب بروغ البلجيكي.

وخاض مونييه 65 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا بداية من عام 2013 وسجل 8 أهداف.

وشارك اللاعب البلجيكي من قبل في نسختي 2016 و2020 من اليورو ولكنه أصبح مهددا بالغياب عن النسخة القادمة.