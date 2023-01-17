مرتضى منصور يكشف مصير فيريرا في الزمالك ويتعهد بمحاسبة المتخاذلين (فيديو)

وأضاف " علي جبر مدافع بيراميدز تعرض للطرد بعد 11 دقيقة وباتشيكو أجرى تبديلاً وسحب عبد الله السعيد من خط الوسط ورفض الاستغناء عن مهاجميه بينما يلعب فيريرا بثلاثة لاعبين في خط الوسط ويقدم كرة دفاعية".

وأكد أن فيريرا لن يرحل عن منصبه ومستمر في عمله ولكن يجب عليه أن يتقي الله في نفسه وتاريخه ويستمع لنصائح مساعديه فهم ليسوا خادمين بل بعضهم لعب كأس العالم مثل إسماعيل يوسف.

وأوضح أن اللاعبين المتخاذلين سيحاسبهم حسابًا عسيرًا لأنه وراء الليلة الحزينة التي عاشتها جماهير الزمالك بينما يحصلون على المال وأيضًا الجهاز الفني.

وأضاف "مصطفى شلبي كان مميزًا عندما لعب كجناح أيسر والبنيني سامسون لا يمررون له الكرة رغم أنه سجل في الموسم الماضي 28 هدفًا، وتعاقدت مع عمرو السيسي ومصطفى الزناري، ثنائي الطلائع، اللذين قادا فريقهما للمربع الذهبي بالموسم الماضي".

وتابع "لم أتهم لاعبي الفريق بالحصول على المنشطات ولا يجب إلصاق الاتهامات بي، ويجب أن يعيد فيريرا حساباته فهو مستمر فعمرو السيسي لاعب ارتكاز دفاعي مثل نبيل عماد دونجا ولا يجب أن يشارك الثنائي معاً وأيضاً مصطفى شلبي الجناح الأيسر الأساسي في غياب إبراهيما نداي".

وواصل "اللاعب الذي يتعرض للإصابة فيريرا يرفض إشراكه بعد شفائه ويستمر لمدة 6 أشهر لا يشارك وكأنه تعرض للرمي بالرصاص، لن أترك أي لاعب متخاذل وسأحاسب المقصرين وسأنهي الشللية التي ضربت الفريق فهناك شلة المعلمين وشلة للاعبين الغلابى وشلة للاعبين الأجانب".

وأكد أن الزمالك خسر ثالث بطولة خلال شهرين سواء أمام الهلال السعودي في سوبر لوسيل والتمست الإدارة العذر لقوة الهلال أو السوبر المصري أمام الأهلي أو الخروج من الكأس أمام الأهلي.