مرتضى منصور يكشف مصير فيريرا في الزمالك ويتعهد بمحاسبة المتخاذلين (فيديو)
أبدى مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك ، حزنه مثل الملايين من مشجعي فريقه بعد الخروج من نصف نهائي كأس مصر على يد بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل بنتيجة 1-1.
وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو أذاعته قناة الزمالك "ما حدث تنبأت به من قبل، ووجهت رسالة للمدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني وطالبت المترجم بنقلها له بضرورة إشراك كل لاعب في مركزه وعدم إجراء تعديلات مستمرة في التشكيل واللعب بأسلوب هجومي".
وأضاف "هناك قطاع من جماهير الزمالك هاجمني والآن يوجه السباب والانتقادات لفيريرا، الجمهور يحمل أعلاما عليها صور للمدرب فيريرا ولا يحملون صوري رغم أنني حققت 40 بطولة في أثناء رئاستي للنادي ورغم ذلك الجمهور يقدر المدرب ويرفع صوره".
وأشار إلى أن فيريرا لا يستمع لآراء معاونيه وهو ما جعل أسامة نبيه المدرب العام السابق يرحل عن منصبه لأنه رفض أن يوجه نبيه اللاعبين على الخط وقال له بالحرف الواحد "اجلس في مقعدك" وهو ليس مدربًا صغيرًا".
ووجه مرتضى منصور انتقادات لرئيس اللجنة المؤقتة السابق حسين لبيب مؤكدًا أنه استغنى عن خدمات المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك والذي يقود بيراميدز حاليًّا وأعطاه هدية لصالح بيراميدز وتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون الذي خسر كل شيء.
يذكر أن لجنة عماد عبدالعزيز هي من أقالت المدرب باتشيكو، وليس لجنة حسين لبيب التي أدارت النادي في وقت لاحق.
وأضاف " علي جبر مدافع بيراميدز تعرض للطرد بعد 11 دقيقة وباتشيكو أجرى تبديلاً وسحب عبد الله السعيد من خط الوسط ورفض الاستغناء عن مهاجميه بينما يلعب فيريرا بثلاثة لاعبين في خط الوسط ويقدم كرة دفاعية".
وأكد أن فيريرا لن يرحل عن منصبه ومستمر في عمله ولكن يجب عليه أن يتقي الله في نفسه وتاريخه ويستمع لنصائح مساعديه فهم ليسوا خادمين بل بعضهم لعب كأس العالم مثل إسماعيل يوسف.
وأوضح أن اللاعبين المتخاذلين سيحاسبهم حسابًا عسيرًا لأنه وراء الليلة الحزينة التي عاشتها جماهير الزمالك بينما يحصلون على المال وأيضًا الجهاز الفني.
وأضاف "مصطفى شلبي كان مميزًا عندما لعب كجناح أيسر والبنيني سامسون لا يمررون له الكرة رغم أنه سجل في الموسم الماضي 28 هدفًا، وتعاقدت مع عمرو السيسي ومصطفى الزناري، ثنائي الطلائع، اللذين قادا فريقهما للمربع الذهبي بالموسم الماضي".
وتابع "لم أتهم لاعبي الفريق بالحصول على المنشطات ولا يجب إلصاق الاتهامات بي، ويجب أن يعيد فيريرا حساباته فهو مستمر فعمرو السيسي لاعب ارتكاز دفاعي مثل نبيل عماد دونجا ولا يجب أن يشارك الثنائي معاً وأيضاً مصطفى شلبي الجناح الأيسر الأساسي في غياب إبراهيما نداي".
وواصل "اللاعب الذي يتعرض للإصابة فيريرا يرفض إشراكه بعد شفائه ويستمر لمدة 6 أشهر لا يشارك وكأنه تعرض للرمي بالرصاص، لن أترك أي لاعب متخاذل وسأحاسب المقصرين وسأنهي الشللية التي ضربت الفريق فهناك شلة المعلمين وشلة للاعبين الغلابى وشلة للاعبين الأجانب".
وأكد أن الزمالك خسر ثالث بطولة خلال شهرين سواء أمام الهلال السعودي في سوبر لوسيل والتمست الإدارة العذر لقوة الهلال أو السوبر المصري أمام الأهلي أو الخروج من الكأس أمام الأهلي.
وأضاف " كما قلت هناك حساب عسير ضد اللاعبين المتخاذلين والذي يريد الرحيل يجلب عرضاً وسأوافق، ومن العيب ما يحدث مع سامسون الذي لا يقوم اللاعبون بالتمرير له وسنحاول أيضاً دعم خط الهجوم بصفقة جديدة".
وأكد أن الفريق أمامه مباراة مهمة أمام الأهلي يوم السبت المقبل ولا بد من كتم الغضب ومساندة الفريق لأنها مباراة الدوري موضحًا أن اللاعبين مطالبون بمصالحة الجماهير في هذه المواجهة.
وقال رئيس الزمالك "تسلمت النادي وهو محجوز على أرصدته من ممدوح عباس ولجنة حسين لبيب تركت لنا الزمالك حاصلاً على قرض بضمان الاشتراكات ورواتب متأخرة لمدة 7 أشهر عن الموظفين ولاعبي الألعاب الأخرى وضرائب متأخرة".
وأتم قائلاً " أنا ونجلي أحمد عضو مجلس الإدارة ونجلي أمير المشرف على الكرة لا نستفيد ماليًّا من نادي الزمالك وهدفنا خدمة القلعة البيضاء ولن يستطيع أحد أن يهزمني في الانتخابات".