أجريت اليوم الأحد قرعة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأسفرت القرعة عن مواجهات سهلة للكبار حيث سيلعب مانشستر سيتي، حامل اللقب، مع لوتون تاون.

وسيلعب ليفربول مع المتأهل من مواجهة واتفورد وساوثهامبتون، حال فوز الريدز على نوريتش سيتي.

وحال تأهله على حساب نيوبورت سيلعب مانشستر يونايتد مع المتأهل من مواجهة بريستول سيتي ونوتنغهام فورست.

وفيما يلي نتائج قرعة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي:

وولفرهامبتون VS برايتون

بريستول سيتي أو نوتنغهام فورست VS نيوبورت أو مانشستر يونايتد

بورنموث VS ليستر سيتي

تشيلسي أو أستون فيلا VS ليدز أو بلايموث.

بلاكبيرن أو ريكسهام VS نيوكاسل يونايتد

لوتون تاون VS مانشستر سيتي

ليفربول VS واتفورد أو ساوثهامبتون

شيفيلد وينزداي أو كوفنتري VS ميدستون يونايتد