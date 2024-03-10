ما قصة تعرض توخيل للخيانة؟

فتح الفوز الكبير الذي حققه فريق بايرن ميونخ على حساب نظيره ماينز بنتيجة (8-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الألماني، الباب أمام تكهنات بشأن تعرض توماس توخيل، المدير الفني للفريق البافاري، للخيانة من لاعبيه.

وأعلن بايرن أخيرا أن توخيل سيرحل في يونيو المقبل بعد الموسم المخيب الحالي، إذ خسر كأس وسوبر ألمانيا، ويتأخر بسبع نقاط عن ليفركوزن في البوندسليغا، وإن كان عبر ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وارتبط توخيل بعدة أندية ليكون مديرها الفني الموسم المقبل عقب ترك بايرن، وأبرزها برشلونة.

كان الأمر الأكثر إثارة لترديد أزمة تعرض توخيل للخيانة، هو ظهور التقييم الأخير للاعبي بايرن ميونخ في مباراتي لاتسيو وماينز، والذي أظهر وجود ارتفاع كبير في التقييم، وهو ما فسره بعضهم على أن اللاعبين فعلوا ما أرادوا بتأكد رحيل المدرب نهاية الموسم بالفعل، رغم البداية المقلقة للغاية، والتي جعلت نتائج الفريق متراجعة.