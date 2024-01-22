غضب غولر بسبب قرار أنشيلوتي (فيديو)

وعانى غولر، البالغ من العمر 18 عاما، من الإصابات منذ انتقاله لريال مدريد الصيف الماضي قادما من فنربخشة مقابل 20 مليون يورو.

وشارك غولر مرتين فقط مع ريال مدريد هذا الموسم بواقع 59 دقيقة في كأس ملك إسبانيا، و8 دقائق في كأس السوبر الإسباني.

وسبق أن لعب غولر 51 مباراة مع فنربخشة سجل فيها 9 أهداف وصنع 12 كما لعب 4 مباريات مع منتخب تركيا سجل فيها هدفا.

ويملك ريال مدريد 51 نقطة من 20 مباراة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا ويتأخر بنقطة عن جيرونا المتصدر الذي لعب 21 مباراة.

ونال ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسباني قبل أيام في الرياض بعد الفوز 5/3 على أتلتيكو مدريد في نصف النهائي، و4/1 على برشلونة في النهائي.

لكن ريال مدريد ودع بعدها كأس ملك إسبانيا من دور الـ16 بالخسارة 2/4 أمام أتلتيكو مدريد، ثم حقق الميرنغي فوزا دراميا ومثيرا بنتيجة 3/2 على ألميريا في الليغا.

وكان ريال مدريد متأخرا 0/2 على ملعبه سانتياغو برنابيو قبل أن يقلب النتيجة إلى فوز 3/2 في مباراة شهدت جدلا تحكيميا.