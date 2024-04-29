برشلونة يستهدف ضم تشافي سيمونز

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي برشلونة في استعادة لاعبه تشافي سيمونز، نجم لايبزيغ الألماني الحالي.

سيمونز، البالغ 21 عامًا، يقضي الموسم الحالي معارًا لصفوف لايبزيغ الألماني من باريس سان جيرمان، ويقدم أداءً جيدًا جدًّا.

ولد سيمونز في أمستردام، وانتقل إلى جنوب شرق إسبانيا عندما كان في الثالثة من عمره، وعندما كان عمره 7 سنوات فقط ضمه برشلونة لكنه رحل عن الفريق الكتالوني.

سيمونز يلعب مع باريس سان جيرمان منذ عام 2019، وكان رحل عن الفريق في 2022 إلى آيندهوفن الهولندي قبل أن يعيد باريس سان جيرمان التعاقد معه مقابل 6 ملايين يورو كبند إعادة الشراء.

وقال الصحفي خوسي ألفاريز، عبر برنامج "الشرينغيتو" الإسباني: "برشلونة يعملون على التعاقد مع اللاعب تشافي سيمونز كمعار، كما إن اللاعب مهووس بالعودة".

وأضاف: "الانتقال ممكن، وهم يعملون عليه".