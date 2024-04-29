برشلونة يستهدف ضم تشافي سيمونز
كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي برشلونة في استعادة لاعبه تشافي سيمونز، نجم لايبزيغ الألماني الحالي.
سيمونز، البالغ 21 عامًا، يقضي الموسم الحالي معارًا لصفوف لايبزيغ الألماني من باريس سان جيرمان، ويقدم أداءً جيدًا جدًّا.
ولد سيمونز في أمستردام، وانتقل إلى جنوب شرق إسبانيا عندما كان في الثالثة من عمره، وعندما كان عمره 7 سنوات فقط ضمه برشلونة لكنه رحل عن الفريق الكتالوني.
سيمونز يلعب مع باريس سان جيرمان منذ عام 2019، وكان رحل عن الفريق في 2022 إلى آيندهوفن الهولندي قبل أن يعيد باريس سان جيرمان التعاقد معه مقابل 6 ملايين يورو كبند إعادة الشراء.
وقال الصحفي خوسي ألفاريز، عبر برنامج "الشرينغيتو" الإسباني: "برشلونة يعملون على التعاقد مع اللاعب تشافي سيمونز كمعار، كما إن اللاعب مهووس بالعودة".
وأضاف: "الانتقال ممكن، وهم يعملون عليه".
وما زال مستقبل سيمونز غير واضح، إذ إنه رغم التوقعات بأن يعود صانع الألعاب الهولندي إلى باريس سان جيرمان، فقد أعرب نادي لايبزيغ عن رغبته في الاحتفاظ باللاعب.
وتألق اللاعب الشاب منذ انتقاله على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، ولم يكن سرًّا أن الفريق الألماني سيكون حريصًا على تمديد إقامته في ألمانيا، حيث انسجم سيمونز تمامًا في نظام الفريق الألماني، وسجل 9 أهداف وصنع 14 في جميع المسابقات.
فيما ذكرت تقارير أخرى، أن سيمونز سيظهر بشكل كبير في خطط لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، خاصة بعد رحيل كيليان مبابي المتوقع، وهناك شائعات تفيد بأن سان جيرمان يخطط لجعله جزءًا أساسيًّا مِن خطّ هجومهم بدءًا من الموسم المقبل.