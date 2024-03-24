ساينز سائق فيراري يفوز بجائزة أستراليا الكبرى للسيارات

وكان ساينز السائق الوحيد من خارج رد بول الذي نجح في الفوز بأحد سباقات البطولة في الموسم الماضي.

وبدأ فرستابن الذي فاز بالجولتين الأولى والثانية في البحرين والسعودية سباق اليوم من المركز الأول في ثالث انطلاق من المقدمة في الموسم الحالي لكنه خرج من السباق في اللفة الرابعة بسبب مشكلة في المكابح، بينما اشتعلت النيران في الجهة اليمنى من الجزء الخلفي لسيارته لتتوقف مسيرة انتصاراته المتتالية في السباقات عند تسعة سباقات.

وأضطر أيضا بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس للخروج من السباق مبكرا بسبب مشكلة في وحدة الطاقة (المحرك) بعد انطلاقه من المركز 11 بعد أسوأ نتيجة له في ملبورن في التجارب التأهيلية الرسمية منذ 2010.

وتعثر أيضا سائق مرسيدس الثاني البريطاني جورج راسل عندما تعرض لحادثين أحدهما في اللفة السادسة والآخر في اللفة الأخيرة تسبب في بعض الأضرار في سيارته وأدى إلى نزول سيارة الأمان الافتراضية.