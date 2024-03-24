ساينز سائق فيراري يفوز بجائزة أستراليا الكبرى للسيارات
توج الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري بطلا لسباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات الحلقة الثالثة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، اليوم الأحد، بعد خروج الهولندي ماكس فرستابن بطل العالم من السباق بسبب مشكلة في المكابح.
وبعد أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، نجح ساينز وزميله في الفريق شارل لوكلير في الحصول على المركزين الأول والثاني على التوالي في حلبة ألبرت بارك في ملبورن، بينما احتل البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين المركز الثالث.
وكان ساينز السائق الوحيد من خارج رد بول الذي نجح في الفوز بأحد سباقات البطولة في الموسم الماضي.
وبدأ فرستابن الذي فاز بالجولتين الأولى والثانية في البحرين والسعودية سباق اليوم من المركز الأول في ثالث انطلاق من المقدمة في الموسم الحالي لكنه خرج من السباق في اللفة الرابعة بسبب مشكلة في المكابح، بينما اشتعلت النيران في الجهة اليمنى من الجزء الخلفي لسيارته لتتوقف مسيرة انتصاراته المتتالية في السباقات عند تسعة سباقات.
وأضطر أيضا بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس للخروج من السباق مبكرا بسبب مشكلة في وحدة الطاقة (المحرك) بعد انطلاقه من المركز 11 بعد أسوأ نتيجة له في ملبورن في التجارب التأهيلية الرسمية منذ 2010.
وتعثر أيضا سائق مرسيدس الثاني البريطاني جورج راسل عندما تعرض لحادثين أحدهما في اللفة السادسة والآخر في اللفة الأخيرة تسبب في بعض الأضرار في سيارته وأدى إلى نزول سيارة الأمان الافتراضية.
واحتل سائق رد بول الثاني المكسيكي سيرجيو بيريز المركز الخامس متقدما على الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، بينما حصل لانس سترول سائق أستون مارتن الثاني على المركز السابع.
وأنهى الياباني يوكي تسوندوا السباق في المركز الثامن ليحصل فريقه أر.بي على أول نقاط في مسيرته بينما احتل نيكو هالكنبرج وكيفن ماجنوسن المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.
وشارك فريق وليامز بسيارة واحدة في السباق بقيادة أليكس ألبون الذي أنهى السباق في المركز 11 دون نقاط.
وأسند الفريق مهمة قيادة سيارته الوحيدة في السباق إلى ألبون ومن ثم لم يشارك سائقه الثاني الأمريكي لوغان سارجنت بعد تعرض سيارة ألبون لأضراء في تجارب يوم الجمعة.