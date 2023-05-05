4 أندية و4 مباريات.. تغييرات كبيرة في نظام السوبر المصري

وكشف الوزيري، في حواره مع قناة "أبوظبي الرياضية"، عن انطلاق بطولة السوبر المصري في الموسم المقبل بثوب جديد وبنظام مختلف عن النظام الحالي يتضمن مشاركة 4 فرق.

تصريحات الوزيري جاءت قبل ساعات من مباراة الأهلي وبيراميدز، اليوم الجمعة، على ملعب محمد بن زايد، في مواجهة السوبر المصري الخاص بالموسم الماضي.

وقال الوزيري إن كأس السوبر المقبلة ستجمع 4 فرق، مشيرا إلى أنه ستتم إقامة 3 أو 4 مباريات خلال فعاليات البطولة.

وسيتأهل فريقان من الأربعة للمباراة النهائية وتقام في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات، وسيتم تنظيمها على مدار أسبوع في بداية الموسم.

ولفت إلى أنه تم عرض الفكرة على الاتحاد المصري لكرة القدم، ولاقت قبولا كبيرا من مسؤولي الاتحاد، وأيضا من رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وفي نفس السياق قال عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، إن المجلس تناقش مع المسؤولين في مصر على إقامة السوبر بمشاركة أكثر من فريق، موضحًا: "وصلنا لمراحل متقدمة وهناك شبه اتفاق تام على الأمر".

وأضاف: " تقريبا أنهينا كل شيء ويتبقى اللمسات النهائية.. يتم دراسة الأمور مع اتحاد الكرة وكيفية اختيار الفرق المشاركة في البطولة".

واختتم: "كل الشركاء في الإمارات ومصر رحبوا بالشكل الجديد وشركة برزينتيشن دعمت الفكرة.. والتنفيذ سيكون من الموسم المقبل".