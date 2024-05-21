رونالدو يوجه رسالة مؤثرة إلى توني كروس بعد إعلان اعتزاله

وجه كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، رسالة مؤثرة إلى زميله السابق توني كروس، نجم ريال مدريد، والذي أعلن، اليوم الثلاثاء، اعتزاله رسميا عالم كرة القدم بعد بطولة يورو 2024.

وأكد نادي ريال مدريد في بيان رسمي أن لاعبه الألماني، قرر إنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد بطولة أمم أوروبا 2024 المقبلة.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد توني كروس مع نادي ريال مدريد بشكل رسمي في 30 يونيو عام 2024 الجاري، فيما تنطلق بطولة يورو 2024 يوم الجمعة 14 يونيو المقبل.