لامين يامال يُنهي فرصة مشاركته مع منتخب المغرب إلى الأبد

وخاض يامال –صاحب الأصول المغربية- المباراة الثالثة له بقميص منتخب إسبانيا، وطبقا للوائح لن يستطيع لامين يامال بعدها تغيير منتخب إسبانيا وارتداء قميص منتخب المغرب.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لامين يامال سيرتدي قميص منتخب إسبانيا إلى الأبد، بعدما خاض مباراته الثالثة بقميص لاروخا.

وسجل يامال هدفه الثاني مع منتخب إسبانيا عن عمر يناهز 16 عامًا بعدما كان قد سجل هدفه الأول أمام جورجيا في مباراة سابقة ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا. ويلعب منتخب إسبانيا ضد نظيره المنتخب القبرصي ضمن لقاءات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا خلال الصيف المقبل.