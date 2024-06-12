موعد قرعة المرحلة الحاسمة لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم

وسيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة للمرحلة الحاسمة إلى 3 مجموعات، وتضم كل مجموعة 6 منتخبات.

ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026.

ولن تكون المرحلة الحاسمة هي الأخيرة في مشوار التصفيات فسيتم إقامة مرحلة رابعة وأخيرة بين صاحبي المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث.

وسيتم تقسيم المنتخبات الست إلى مجموعتين، ويصعد صاحبا الصدارة للمونديال مباشرة بينما تقام مباراة أخيرة بين صاحبي الوصافة بالمجموعتين ليتأهل الفائز منهما للملحق العالمي.