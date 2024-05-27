الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزوراء والقوة الجوية

ينتظر عشاق كرة القدم العراقية مواجهة مثيرة بين فريقي الزوراء والقوة الجوية، مساء اليوم الإثنين، في كلاسيكو البطولة على ملعب المدينة الدولي، في الجولة الـ31 للمسابقة.

تعد المباراة فاصلة وحاسمة بالنسبة للقوة الجوية الذي يتواجد الآن في المركز الثاني برصيد 66 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الشرطة، مع وجود مباراة مؤجلة للجوية ضد زاخو؛ لأن فوز القوة الجوية سيجعله قريباً من خطف لقب الدوري، أمَّا خسارته فإنها ستساعد الشرطة على خطف اللقب.

بينما الزوراء الذي يقف في المركز الثالث برصيد 57 نقطة، فإن فوزه في المباراة سيمنحه حافزاً كبيراً للمنافسة على المركز الثاني.