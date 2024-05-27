الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزوراء والقوة الجوية
ينتظر عشاق كرة القدم العراقية مواجهة مثيرة بين فريقي الزوراء والقوة الجوية، مساء اليوم الإثنين، في كلاسيكو البطولة على ملعب المدينة الدولي، في الجولة الـ31 للمسابقة.
تعد المباراة فاصلة وحاسمة بالنسبة للقوة الجوية الذي يتواجد الآن في المركز الثاني برصيد 66 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الشرطة، مع وجود مباراة مؤجلة للجوية ضد زاخو؛ لأن فوز القوة الجوية سيجعله قريباً من خطف لقب الدوري، أمَّا خسارته فإنها ستساعد الشرطة على خطف اللقب.
بينما الزوراء الذي يقف في المركز الثالث برصيد 57 نقطة، فإن فوزه في المباراة سيمنحه حافزاً كبيراً للمنافسة على المركز الثاني.
وبعيدا عن ترتيب الفريقين، فإن مبارياتهما دائماً تكون مثيرة جدًّا؛ بسبب التنافس الكبير بين جمهوري الفريقين.
ويدخل القوة الجوية اللقاء، بالفوز على نظيره الكهرباء بهدفين دون رد، في الجولة 30، أحرزهما كل من علي جاسم في الدقيقة 74، وأيمن حسين، هداف البطولة بـ24 هدفا، في الدقيقة 82.
في المقابل، يخوض الزوراء، مباراة القمة بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 مع نظيره دهوك في الجولة الماضية.
ويقود المباراة طاقم تحكيم إماراتي يتألف من عادل النقبي، حكماً للساحة، وأحمد الراشدي، حكماً مساعداً أولاً، وسبت عبيد، حكماً مساعداً ثانياً، وعيسى خليفة، حكماً لتقنية الفيديو "VAR".
آخر مباراة جمعت الفريقين كانت ضمن مباريات المرحلة الأولى من دوري نجوم العراق، وانتهت بالتعادل السلبي.
موعد المباراة والقناة الناقلة
وستنطلق المباراة عند تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة، وبغداد، والقاهرة، وتذاع المباراة على القناة العراقية الرياضية بتعليق خليل البلوشي، وعلى قناة "Alkass One HD”.