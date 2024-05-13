بأوامر ديكو.. برشلونة يستقر على أول الراحلين
من المنتظر أن يشهد الصيف القادم نشاطا كبيرا
استقر نادي برشلونة الإسباني على أول الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم في النادي الصيف القادم.
وقدّم برشلونة موسما سيئا للغاية، حيث فقد لقب الدوري الإسباني، كما خسر السوبر، وكأس الملك، وغادر دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي.
ومن المنتظر أن يشهد الصيف القادم نشاطا كبيرا للفريق في سوق الانتقالات سواء في عمليات البيع أو الشراء.
وحسب "كادينا سير الإسبانية"، فقد استقر ديكو المدير الرياضي لبرشلونة على رحيل مهاجم الفريق فيتور روكي سواء على سبيل الإعارة أو البيع.
وانضم فيتور روكي الشتاء الماضي إلى برشلونة لكنه لم يقنع تشافي بمركز أساسي في الفريق.
ووفقا لكادينا سير، فإن المدير الرياضي لبرشلونة استقر فعليا على رحيل روكي ليصبح أول لاعب يخرج من قائمة الفريق في الموسم الجديد.