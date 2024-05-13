بأوامر ديكو.. برشلونة يستقر على أول الراحلين

استقر نادي برشلونة الإسباني على أول الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم في النادي الصيف القادم.

وقدّم برشلونة موسما سيئا للغاية، حيث فقد لقب الدوري الإسباني، كما خسر السوبر، وكأس الملك، وغادر دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي.