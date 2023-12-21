ترتيب الدوري الإسباني: سيرجي روبرتو يقود برشلونة للإفلات من كمين ألميريا

بادر رافينيا التسجيل لمصلحة برشلونة في الدقيقة 33، لكن ليو بابتيستا أدرك التعادل لألميريا في الدقيقة 41.

وتقدم برشلونة مجددًا بهدف عن طريق سيرجي روبرتو في الدقيقة 60، غير أن إدغار غونزاليس منح التعادل مرة أخرى لألميريا في الدقيقة 71.

وتقمص سيرجي روبرتو دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدفه الشخصي الثاني والهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 83، ليقود فريق المدرب تشافي هيرنانديز للتمسك بآماله في المنافسة على المقدمة.