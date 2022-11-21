أول تعليق من ساديو ماني على غيابه عن كأس العالم
علق ساديو ماني، لأول مرة على غيابه عن كأس العالم 2022 في قطر، بسبب الإصابة وخضوعه لعملية جراحية".
وكتب ماني عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "مساء الخير جميعًا، أرسل الكثير منكم رسائل دعم عقب إصابتي. الحمد لله جراحة منتصف الأسبوع تمت على خير".
وأضاف: "أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأشكركم وأظهر تقديري لكم جميعًا، يوم الاثنين ستنافس بلادنا العزيزة في كأس العالم قطر 2022 أنا متأكد من أن الأسود ستتجاوز وتقترب من كل مباراة كنهاية حقيقية".
وتابع ماني: "مقتنع أيضا بأن كل السنغاليين سيكونون أمام الشاشة الصغيرة لدعم وتشجيع منتخبنا الوطني، أنا مقتنع بأن زملائي سيقاتلون كرجل واحد كما يفعلون دائما، تحيا السنغال".
وانضم المهاجم البالغ من العمر 30 عاما لقائمة السنغال المكونة من 26 لاعبا لكأس العالم، رغم إصابته في الساق اليمنى خلال مباراة لبايرن ميونخ في الدوري الألماني.
وفي البداية تردد أن ماني لا يمكن أن يكون متاحا في أول مباراتين بالمجموعة الأولى التي تضم قطر والإكوادور وهولندا على أمل مشاركته في المباراة الثالثة بدور المجموعة ودور الستة عشر حال تأهل بطل أفريقيا.
لكن بعد ذلك وأكد الأطباء أن حالة ساديو ماني لا يمكن معها لحاقه بمباريات الفريق ضمن المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم، حيث تم استبعاده من القائمة نظرا لعدم قدرته على التعافي في الوقت المناسب.