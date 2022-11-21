أول تعليق من ساديو ماني على غيابه عن كأس العالم

وأضاف: "أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأشكركم وأظهر تقديري لكم جميعًا، يوم الاثنين ستنافس بلادنا العزيزة في كأس العالم قطر 2022 أنا متأكد من أن الأسود ستتجاوز وتقترب من كل مباراة كنهاية حقيقية".

وتابع ماني: "مقتنع أيضا بأن كل السنغاليين سيكونون أمام الشاشة الصغيرة لدعم وتشجيع منتخبنا الوطني، أنا مقتنع بأن زملائي سيقاتلون كرجل واحد كما يفعلون دائما، تحيا السنغال".