"الجوهرة والمايسترو".. إشادات متبادلة بين مودريتش وغولر
حرص الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، على دعم زميله التركي الشاب أردا غولر، بعد تألق الأخير وقيادته الفريق للفوز على ريال سوسيداد بهدف دون مقابل، في الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.
وسجل غولر هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة.
وبهذا الهدف، وصل "الملكي" للنقطة 84 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وبات على بعد 4 نقاط فقط لحسم اللقب.
وحرص مودريتش على الإشادة بالنجم التركي؛ إذ نشر له صورة بجانبه عبر حسابه على منصة "إنستغرام" واصفا إياه بالجوهرة.
وقام غولر على الفور بإعادة نشر الصورة نفسها موجها الشكر لمودريتش، واصفا إياه بـ"المايسترو"؛ لما يتميز به النجم الكرواتي من قيادة وتصويبات ومراوغات في الملعب.
وفي المواجهة الماضية أسهم غولر في بناء العديد من المرتدات أثناء التحولات الهجومية بالنزول إلى منطقة جزاء فريقه لتقديم الأدوار الدفاعية سواء في العمق أو على الجوانب.
وحصل النجم الشاب صاحب الـ19 عاما على تقيم 7.5 درجة من 10، كثالث أعلى لاعب في فريقه وفقا لموقع "سوفا سكور" لإحصائيات كرة القدم.
وترددت العديد من التقارير الفترة الماضية بشأن إمكانية رحيل غولر على سبيل الإعارة خلال الصيف المقبل للحصول على مزيد من الدقائق للعب.
وخرج أنشيلوتي بتصريحات عقب المباراة، قال خلالها: "غولر سيكون لاعبا مهما في مستقبل ريال مدريد".
وأضاف: "غولر سيبقى معنا في الموسم المقبل ولن يرحل إلى أي مكان، فهو يمتلك قدرات فنية رائعة وأنا سعيد بالمستوى الذي ظهر به".
وعانى غولر في الأشهر الأولى من عدة إصابات قبل أن يستعيد عافيته بداية من يناير الماضي، حيث سجل هدفين في 8 مباريات فقط.