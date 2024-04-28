"الجوهرة والمايسترو".. إشادات متبادلة بين مودريتش وغولر

حرص الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، على دعم زميله التركي الشاب أردا غولر، بعد تألق الأخير وقيادته الفريق للفوز على ريال سوسيداد بهدف دون مقابل، في الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

وسجل غولر هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة.

وبهذا الهدف، وصل "الملكي" للنقطة 84 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وبات على بعد 4 نقاط فقط لحسم اللقب.

وحرص مودريتش على الإشادة بالنجم التركي؛ إذ نشر له صورة بجانبه عبر حسابه على منصة "إنستغرام" واصفا إياه بالجوهرة.