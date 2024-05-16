غضب بسبب بث لقطة غير لائقة في مباراة الترجي والنجم

أصدر التلفزيون التونسي بيانًا رسميًّا يقدم خلال الاعتذار للجماهير بسبب بث لقطة وصفَها بـ"غير اللائقة" خلال أحداث مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي، والتي أقيمت بين الفريقين يوم الأحد الماضي.

كما أعلن التلفزيون التونسي عن فتح تحقيق داخلي بعد عرض لقطة عابرة لأحد المشجعين في المدرجات يلوح بإشارة خارجة.

واعتذر التلفزيون التونسي للمشاهدين، مشيرًا إلى أنه تم تحديد المسؤولين عن هذا الخطأ، "وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة ضد كل من تسبب في مرور هذه اللقطة".