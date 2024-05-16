غضب بسبب بث لقطة غير لائقة في مباراة الترجي والنجم
أصدر التلفزيون التونسي بيانًا رسميًّا يقدم خلال الاعتذار للجماهير بسبب بث لقطة وصفَها بـ"غير اللائقة" خلال أحداث مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي، والتي أقيمت بين الفريقين يوم الأحد الماضي.
كما أعلن التلفزيون التونسي عن فتح تحقيق داخلي بعد عرض لقطة عابرة لأحد المشجعين في المدرجات يلوح بإشارة خارجة.
واعتذر التلفزيون التونسي للمشاهدين، مشيرًا إلى أنه تم تحديد المسؤولين عن هذا الخطأ، "وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة ضد كل من تسبب في مرور هذه اللقطة".
وكان فريق الترجي حقق فوزًا مثيرًا على ضيفه النجم الساحلي بنتيجة 3-2 ضمن منافسات مرحلة التتويج على ملعب حمادي العقربي في رادس.
وعزز الترجي بهذا الفوز صدارته لمجموعة التتويج، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، بينما توقف رصيد النجم الساحلي عند 8 نقاط في المركز الخامس.
ويستعد الترجي لملاقاة الأهلي المصري باستاد رادس، مساء السبت المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب على استاد القاهرة يوم الـ25 من شهر مايو الجاري.
وكان النادي الأهلي تغلَّب على مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما فاز الترجي التونسي على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من الدور نفسه.