أصيب بنوبة صرع.. سقوط مرعب للاعب ألتاميرانو في مواجهة بوكا جونيورز (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي بوكا جونيورز وإستوديانتس، مساء الأحد، موقفا صعبا للاعب الوسط التشيلي خافيير ألتاميرانو، نجم إستوديانتيس، على أرض الملعب بعد إصابته بنوبة صرع، في الجولة الحادية عشرة من كأس الدوري الأرجنتيني.

وتم إيقاف المباراة من قبل الحكم فرناندو إتشينيك في الدقيقة 27.

ووفقا لما ذكره موقع "swingcompleto"، فقد قام الأطباء بتقديم الإسعافات الأولية للاعب ألتاميرانو، وتم نقله إلى المستشفى سريعا بسيارة الإسعاف.

ولم يتم استئناف المباراة، وغادر الفريقان الملعب، مُتَخوّفين على صحة زميلهم.