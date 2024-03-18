أصيب بنوبة صرع.. سقوط مرعب للاعب ألتاميرانو في مواجهة بوكا جونيورز (فيديو)
شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي بوكا جونيورز وإستوديانتس، مساء الأحد، موقفا صعبا للاعب الوسط التشيلي خافيير ألتاميرانو، نجم إستوديانتيس، على أرض الملعب بعد إصابته بنوبة صرع، في الجولة الحادية عشرة من كأس الدوري الأرجنتيني.
وتم إيقاف المباراة من قبل الحكم فرناندو إتشينيك في الدقيقة 27.
ووفقا لما ذكره موقع "swingcompleto"، فقد قام الأطباء بتقديم الإسعافات الأولية للاعب ألتاميرانو، وتم نقله إلى المستشفى سريعا بسيارة الإسعاف.
ولم يتم استئناف المباراة، وغادر الفريقان الملعب، مُتَخوّفين على صحة زميلهم.
ولم يتمالك زملاء ألتاميرانو دموعهم، بمن في ذلك لاعب المنتخب الأرجنتيني السابق إنزو بيريز.
وظهرت علامات القلق على نجم منتخب الأوروغواي إدينسون كافاني، الذي يلعب حاليًا مع بوكا جونيورز.
وأكد هوغو مونتيغرو، رئيس الجهاز الطبي لنادي إستوديانتيس، أن لاعب خط الوسط التشيلي "بخير".
وأوضح تقرير طبي صادر عن النادي أن اللاعب "في حالة مستقرة".
وبحسب مونتيغرو، فقد تم التأكد من أن ألتاميرانو، البالغ من العمر 24 عامًا، قد تعرض لـ"نوبة صرع"؛ ما أدى إلى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى في مدينة لا بلاتا.
وأضاف مونتيغرو: "الأهم هو أنه خرج من نوبة الصرع، تم إجراء إشاعة مقطعية له، وظهرت النتائج جيدة. تم وضعه في العناية المركزة تحت الملاحظة، هو الآن نائم. سنبدأ بإجراء فحوصات تكميلية له في الصباح الباكر من يوم الإثنين".
وتُذكّر هذه المشاهد بما حدث في بطولة أمم أوروبا 2020، عندما سقط اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن على الأرض في منتصف المباراة ضد فنلندا، والذي تعافى وتمكن من العودة إلى الملاعب بعد فترة من العلاج.
ويبلغ خافيير ألتاميرانو 24 عامًا، وهو في قمة مسيرته الكروية.
وتم استدعاؤه للمرة الأولى عام 2023 للدفاع عن ألوان المنتخب التشيلي، وكان قد انضم حديثًا إلى نادي إستوديانتيس قادما من نادي هواتشيباتو.