منصب رسمي لأسطورة الاتحاد السعودي

أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الاثنين، تعيين أحد أساطيره ونجومه السابقين في منصب رسمي بالموسم المقبل.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد لإعادة ترتيب بعض الأمور الإدارية والفنية، قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

وخرج الاتحاد السعودي من الموسم الماضي خالي الوفاض، بعد احتلاله المركز الخامس في ترتيب دوري روشن، بجانب خروجه من دوري أبطال آسيا، وفشله في التأهل لبطولة النخبة الآسيوية في الموسم المقبل.

وخسر الاتحاد كأس السوبر السعودي، كما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين، بخلاف خروجه المبكر من كأس العالم للأندية على يد الأهلي المصري.