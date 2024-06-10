منصب رسمي لأسطورة الاتحاد السعودي
أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الاثنين، تعيين أحد أساطيره ونجومه السابقين في منصب رسمي بالموسم المقبل.
وتسعى إدارة نادي الاتحاد لإعادة ترتيب بعض الأمور الإدارية والفنية، قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.
وخرج الاتحاد السعودي من الموسم الماضي خالي الوفاض، بعد احتلاله المركز الخامس في ترتيب دوري روشن، بجانب خروجه من دوري أبطال آسيا، وفشله في التأهل لبطولة النخبة الآسيوية في الموسم المقبل.
وخسر الاتحاد كأس السوبر السعودي، كما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين، بخلاف خروجه المبكر من كأس العالم للأندية على يد الأهلي المصري.
وكشف نادي الاتحاد، عبر بيان رسمي، عن تعيين حمزة إدريس نجمه الأسبق في منصب إداري داخل الفريق.
وقال بيان صادر عن نادي الاتحاد: "قررت اللجنة الرياضية لكرة القدم في نادي الاتحاد برئاسة دومينغوس أوليفيرا تعيين حمزة إدريس مساعدًا إداريًا للفريق الأول لكرة القدم".
وأضاف البيان: "ويمتلك حمزة إدريس خبرة رياضية عريضة كنجم بارز في المنتخب السعودي ونادي الاتحاد، وتدرج في مختلف المهام الرياضية التدريبية والإدارية على صعيد المنتخبات والنادي، وحقق خلالها إنجازات مميزة".
ولعب حمزة إدريس في صفوف الاتحاد على مدار 13 عامًا في الفترة بين 1995 إلى 2008، بعد انضمامه قادمًا من نادي أحد.