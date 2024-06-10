ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026
تعادل منتخب مصر مع مضيفه غينيا بيساو بنتيجة 1-1، اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
تقدم منتخب غينيا بيساو عن طريق ماما بالدي في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، ثم تعادل محمد صلاح لصالح الفراعنة في الدقيقة 70.
وحقق الفراعنة أول تعادل في مشوار المجموعة الأولى بعد 3 انتصارات على حساب جيبوتي بنتيجة 6-0، ثم التغلب على سيراليون 2-0، والفوز على بوركينا فاسو 2-1.
ورفع منتخب مصر رصيده في صدارة ترتيب المجموعة بقيادة مديره الفني حسام حسن إلى 10 نقاط، يليه منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
وانطلقت الجولة الرابعة بتعادل جيبوتي مع سيراليون بنتيجة 1-1، بينما تقام مساء اليوم الاثنين مواجهة بين منتخبي بوركينا فاسو وسيراليون.
وفيما يلي ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو وسيراليون في تصفيات كأس العالم:
مصر (10 نقاط)
غينيا بيساو (6 نقاط)
بوركينا فاسو (4 نقاط)
سيراليون (4 نقاط)
إثيوبيا (3 نقاط)
جيبوتي (نقطة واحدة)