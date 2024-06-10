ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

وحقق الفراعنة أول تعادل في مشوار المجموعة الأولى بعد 3 انتصارات على حساب جيبوتي بنتيجة 6-0، ثم التغلب على سيراليون 2-0، والفوز على بوركينا فاسو 2-1.

ورفع منتخب مصر رصيده في صدارة ترتيب المجموعة بقيادة مديره الفني حسام حسن إلى 10 نقاط، يليه منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وانطلقت الجولة الرابعة بتعادل جيبوتي مع سيراليون بنتيجة 1-1، بينما تقام مساء اليوم الاثنين مواجهة بين منتخبي بوركينا فاسو وسيراليون.