مفاجأة مدوّية.. النصر السعودي يفاوض "العجوز" المقرب لرونالدو

وكشفت أبولا البرتغالية أن بيبي صاحب الـ41 عامًا، يمتلك عرضًا من نادي النصر، للعب بجوار صديقه المقرب كريستيانو رونالدو.

وأضافت الصحيفة: "قلب الدفاع البرتغالي بيبي اتخذ قرارًا باللعب لموسم آخر، مدركًا أن لديه الظروف البدنية للقيام بذلك، لكن إدارة بورتو تدرك أن استمراره في الفريق سيؤثر على تجديد الدماء".

وكشفت الصحيفة البرتغالية أن بيبي يمتلك عرضًا من النصر، بقيمة مالية مغرية، تجعله يفكر في اللعب بدوري روشن خلال الموسم المقبل.