مفاجأة مدوّية.. النصر السعودي يفاوض "العجوز" المقرب لرونالدو
دخل نادي النصر السعودي، في مفاوضات جادة مع المدافع البرتغالي المخضرم بيبي، مهاجم نادي بورتو، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكشفت أبولا البرتغالية أن بيبي صاحب الـ41 عامًا، يمتلك عرضًا من نادي النصر، للعب بجوار صديقه المقرب كريستيانو رونالدو.
وأضافت الصحيفة: "قلب الدفاع البرتغالي بيبي اتخذ قرارًا باللعب لموسم آخر، مدركًا أن لديه الظروف البدنية للقيام بذلك، لكن إدارة بورتو تدرك أن استمراره في الفريق سيؤثر على تجديد الدماء".
وكشفت الصحيفة البرتغالية أن بيبي يمتلك عرضًا من النصر، بقيمة مالية مغرية، تجعله يفكر في اللعب بدوري روشن خلال الموسم المقبل.
ولم يكن بيبي المدافع الوحيد المرصود من قبل إدارة النصر، فهناك الإسباني ناتشو فيرنانديز والذي تلقّى اتصالاً من المدير الرياضي الجديد هييرو.
وتنوي إدارة النصر التخلص من المدافع الإسباني لابورت والتعاقد مع بديل عنه.
وكذلك تنوي الإدارة التخلص من لاعبي خط الوسط ساديو ماني، وأندرسون تاليسكا، في حال بقاء المدرب لويس كاسترو.
كما ترغب الإدارة كذلك في التعاقد مع حارس بديل عن الكولومبي ديفيد أوسبينا الذي رحل بالفعل، وتضع الإدارة حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر كهدف أساس.