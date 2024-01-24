الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة غرامة كهربا

تحدث عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، عن تفاصيل القضية المستمرة بين النادي الأبيض ولاعبه السابق، والحالي للأهلي محمود عبد المنعم "كهربا".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أصدر قرارًا بتغريم كهربا مبلغ 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد، بسبب فسخ اللاعب لتعاقده مع الزمالك بصورة غير قانونية عام 2019، واللاعب لم يُسدد المبلغ للقلعة البيضاء حتى الآن.

وقال عمرو أدهم عن قضية كهربا في حواره مع قناة نادي الزمالك: "قضية كهربا حدث بها نوع من أنواع المفاوضات، ومحامي اللاعب عرض التسوية بطريقة معينة لكن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب رفضها لأنها لم تكن مرضية، بعدها المحامي قدم عرضًا بتسوية جديدة لكن النادي لم يتخذ قراره حتى الآن، ولدينا حكم بالحصول على غرامة من كهربا قدرها 2 مليون و400 ألف دولار".