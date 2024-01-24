الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة غرامة كهربا
تحدث عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، عن تفاصيل القضية المستمرة بين النادي الأبيض ولاعبه السابق، والحالي للأهلي محمود عبد المنعم "كهربا".
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أصدر قرارًا بتغريم كهربا مبلغ 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد، بسبب فسخ اللاعب لتعاقده مع الزمالك بصورة غير قانونية عام 2019، واللاعب لم يُسدد المبلغ للقلعة البيضاء حتى الآن.
وقال عمرو أدهم عن قضية كهربا في حواره مع قناة نادي الزمالك: "قضية كهربا حدث بها نوع من أنواع المفاوضات، ومحامي اللاعب عرض التسوية بطريقة معينة لكن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب رفضها لأنها لم تكن مرضية، بعدها المحامي قدم عرضًا بتسوية جديدة لكن النادي لم يتخذ قراره حتى الآن، ولدينا حكم بالحصول على غرامة من كهربا قدرها 2 مليون و400 ألف دولار".
وأضاف: "أزمة كهربا بالنسبة لي كرجل زمالكاوي هو سلوك اللاعب، وحينما أقارنه مع موقف عبد الله السعيد مع رحيله من الأهلي فهو لم يتحدث عن النادي بسوء أو يشير لجماهيره بشكل غير لائق".
وتابع: "في المقابل كهربا دائمًا يحاول إثارة الجمهور وهو من أسهم في جعل الأمور أكثر صعوبة والحق الأدبي أيضا مهم، ربما لو لم يكن أساء للنادي لكانت طريقة التفكير أصبحت مختلفة ولكنه أثار النادي والجماهير، ومثلما طلب سبورتنغ لشبونة الحصول على مستحقاته دفعة كاملة واحدة أنا أريد القيام بالأمر ذاته مع كهربا".
وأردف: "اللاعب قدم استئنافًا على الحكم لدى المحكمة الرياضية وخلال شهرين ربما يكون هناك حكم، وربما نصل لاتفاق تسوية".
رفع عقوبة الإيقاف من القيد
كما تطرق عضو مجلس إدارة اللزمالك للحديث عن نجاح ناديه في رفع عقوبة الإيقاف من القيد عن الفريق، موضحًا: "الأزمة في العقوبات على الزمالك أنه كان هناك غرامة للنادي أو للاعب وأخرى للاتحاد الدولي لكرة القدم وهي غرامات التأخير عن سداد العقوبات الموقعة علينا".
وأشار: "دفعنا مليونًا و519 دولارا لسبورتنغ لشبونة لإنهاء الأزمة، النادي كان صعبًا في عملية التسوية لأنه يعرف أننا ببقية الأمول سوف نضم لاعبين وهو كان يقول أنا أولى بالحصول على أموالي وهذا الأمر على سبيل المثال هو موقفنا مع محمود عبد المنعم "كهربا".
وتابع: "سددنا غرامة لشبونة يوم الـ17 من يناير 2024 وانتهى الأمر كليًّا، بالطبع تأخرنا بسبب ظروف النادي من الحجز على الأرصدة بالإضافة لصعوبة تدبير العملة".