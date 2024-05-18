"الجواسيس" يثيرون رعب كولر قبل مواجهة الترجي التونسي

كشفت تقارير إعلامية عن شعور السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، بالقلق الشديد من وجود "جواسيس" يراقبون المران الأخير للفريق على استاد رادس، قبل مواجهة الترجي التونسي، مساء اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس" المصرية، فإن "التدريبات الأخيرة لفريق الأهلي انتهت في وقت متأخر أمس، وكولر فرض سرية تامة على التدريبات الخططية لأنه قلق من المراقبة التي تحدث في الملعب بتونس، وكان حريصا على عدم إظهار أي تكتيك سيخوض به الفريق المواجهة ضد الترجي".

وأضاف التقرير: "لكن هناك أمور ستكون ثابتة مثل خط الدفاع الذي لعب به خلال المباريات الماضية، وفي خط الوسط يتواجد إمام عاشور بكل تأكيد، ويقود وسام أبو علي خط الهجوم".

كما أشارت تقارير أخرى إلى أن خالد بيبو، مدير الكرة في الأهلي، رفض خوض فريقه التدريبات بعد انتهاء الربع ساعة المخصصة للإعلام بداعي تواجد بعض الأشخاص داخل الملعب.

كما رفض الفريق الأحمر خوض المران حتى رش الملعب بجانب خروج بعض المتواجدين بالملعب ممن ليست لهم صفة رسمية.