عرض مثير لمحمد عبد المنعم يضع الأهلي المصري في مأزق

كشفت تقارير صحفية عن رغبة ناديين أوروبيين بضم محمد عبد المنعم، نجم النادي الأهلي المصري، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي، اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس.

وتحدث موقع "فوتو ميركاتو" الفرنسي عن محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، وذكر أنه "ربما يكون أفضل مدافع في القارة الأفريقية حاليًا"، وأثبت نفسه في مركزه؛ إذ يمتلك الخبرة الكافية.

وأوضحت أن مغادرة نجم الأهلي إلى أوروبا أمر متوقع، خاصة مع سيرته الذاتية الرائعة؛ إذ يتسم بأنه عدواني في الرقابة، وسريع في التعامل مع الكرة.