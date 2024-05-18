عرض مثير لمحمد عبد المنعم يضع الأهلي المصري في مأزق
كشفت تقارير صحفية عن رغبة ناديين أوروبيين بضم محمد عبد المنعم، نجم النادي الأهلي المصري، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي، اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس.
وتحدث موقع "فوتو ميركاتو" الفرنسي عن محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، وذكر أنه "ربما يكون أفضل مدافع في القارة الأفريقية حاليًا"، وأثبت نفسه في مركزه؛ إذ يمتلك الخبرة الكافية.
وأوضحت أن مغادرة نجم الأهلي إلى أوروبا أمر متوقع، خاصة مع سيرته الذاتية الرائعة؛ إذ يتسم بأنه عدواني في الرقابة، وسريع في التعامل مع الكرة.
وأشارت إلى أنه يبدو الآن أن "عبد المنعم" مستعد لاتخاذ خطوة جديدة في مسيرته، إذ قام أخيرًا بتغيير وكلائه ليتمكن من خوض تجربة في أوروبا.
ونوهت بأن هناك اهتمامًا بالفعل بمحمد عبد المنعم من قبل الدوري الفرنسي، وتحديدًا نادي موناكو، موضحة أنه ليس النادي الوحيد الراغب في الظفر بخدمات صاحب الـ25 عامًا، إذ يتواجد كذلك على رادار غلطة سراي التركي.
كما ألقى التقرير الضوء على أداء عبد المنعم خلال كأس أمم أفريقيا 2021، إذ كان من أهم عناصر حصد المركز الثاني في تلك المسابقة.
ويمتلك عبد المنعم عقدًا ساريًا مع الأهلي حتى 30 يونيو 2025، وتبلغ قيمته التسويقية حاليًا 3 ملايين يورو.
ويشارك الفريقان في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، وحسم موناكو مقعده المباشر في الدوري الفرنسي، بينما سيتأهل غلطة سراي للملحق في أسوأ الظروف.