الطريق ممهد أمام الأهلي لتجاوز الترجي وبلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا

سيكون الطريق ممهدا أمام الأهلي المصري للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة في آخر سبع سنوات، حين يستقبل الترجي في القاهرة غدا الجمعة بعد فوزه 3/0 ذهابا في تونس.

وتسببت هذه النتيجة في إقالة مدرب الترجي نبيل معلول، وسيخلفه أنيس البوسعيدي في الفريق المتعثر والمبتلى بالإصابات مؤقتا بدءا من مباراة الغد.

ويمر الأهلي بفترة رائعة منذ الهزيمة الساحقة 5/2 من ماميلودي صن داونز في جنوب أفريقيا بدور المجموعات في مارس آذار الماضي، حيث فاز تسع مرات في عشر مباريات وتعادل مرة واحدة، وتوج بكأس مصر وبكأس السوبر المحلية، وسجل 23 هدفا في هذه الفترة واهتزت شباكه مرة واحدة.