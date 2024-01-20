ماركا: ريال مدريد يعاني من مشكلة في حراسة المرمى

قالت صحيفة "ماركا" إن ريال مدريد يعاني من مشكلة في حراسة المرمى رغم تواجد الحارسين كيبا أريزابالاغا وآندري لونين.

وتناوب كيبا ولونين على حراسة ريال مدريد بسبب غياب الحارس الكرواتي تيبو كورتوا، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب الصحيفة، فإن مشكلة ريال مدريد في حراسة المرمى سيظهر حجمها في الأسابيع المقبلة، لكنها تضع كيبا ولونين تحت الأنظار.

ولم يتمكن كيبا ولا لونين من إثبات نفسه في حراسة مرمى ريال مدريد، وفشل كيبا في ديربي مدريد في كأس السوبر الإسباني وتلقى 3 أهداف، في حين فشل لونين في ديربي مدريد في كأس إسبانيا بعد أسبوع وتلقى 4 أهداف.