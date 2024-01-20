ماركا: ريال مدريد يعاني من مشكلة في حراسة المرمى
قالت صحيفة "ماركا" إن ريال مدريد يعاني من مشكلة في حراسة المرمى رغم تواجد الحارسين كيبا أريزابالاغا وآندري لونين.
وتناوب كيبا ولونين على حراسة ريال مدريد بسبب غياب الحارس الكرواتي تيبو كورتوا، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.
وبحسب الصحيفة، فإن مشكلة ريال مدريد في حراسة المرمى سيظهر حجمها في الأسابيع المقبلة، لكنها تضع كيبا ولونين تحت الأنظار.
ولم يتمكن كيبا ولا لونين من إثبات نفسه في حراسة مرمى ريال مدريد، وفشل كيبا في ديربي مدريد في كأس السوبر الإسباني وتلقى 3 أهداف، في حين فشل لونين في ديربي مدريد في كأس إسبانيا بعد أسبوع وتلقى 4 أهداف.
وارتكب الحارسان أخطاء فادحة، ما تسبب بتلقي ريال مدريد 7 أهداف في مباراتي ديربي.
وقالت "ماركا" إن لونين أبقى ريال مدريد في المواجهة بتصدٍ رائع أمام موراتا منع النتيجة من أن تصبح 1/3، لكن الشعور بأن أنشيلوتي سيضطر إلى التدخل لتصحيح انعدام الأمان الموجود في المرمى يبدو لا مفر منه.
وأوضحت الصحيفة أن تراجع كيبا ولونين دفع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إلى اختيار مبدأ التناوب في حراسة المرمى، لكن القرار لا يجدي نفعا.
وبحسب الصحيفة الشهيرة، فإن ما كان جدلاً غير مريح أصبح الآن مشكلة؛ لأن الأخطاء الأخيرة التي ارتكبها كيبا ولونين تركت الثقة في حارسي المرمى مهتزة للغاية.
لا حارس أساسيا
وكان أنشيلوتي يعلم أن خسارة كورتوا ستكون ملحوظة، لكن بعد وصول كيبا وقرار المدرب الإيطالي بالمراهنة على كيبا، خفف الضربة.
وبدا أن ريال مدريد قد وجد حلا سريعا بعد الضربة القوية التي تعرض لها كورتوا، لكن إصابة كيبا عطلت الوضع الهادئ الذي كان يعيشه ريال مدريد في حراسة المرمى.
ولعب لونين أثناء غياب كيبا وكانت لدى أنشيلوتي شكوك، وبات قرار المدرب الإيطالي: "لن يكون هناك حارس مرمى أساسي"، ومنذ مواجهة يونيون برلين في ديسمبر، دخل كلا الحارسين في دورة مناوبة.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن كيبا لعب 17 مباراة مع ريال مدريد تلقى فيها 16هدفا وحافظ على نظافة الشباك 7 مرات.
أما لونين فلعب لريال مدريد 12 مرة، تلقى فيها 11 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 5 مرات.