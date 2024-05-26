رسميًا.. موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الموعد النهائي، لمباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك"، بين الهلال والنصر.
والتقى الهلال والنصر في نهائي كأس الملك 5 مرات سابقة، وهذه المرة السادسة، حيث فاز الهلال سابقاً بـ3 ألقاب مقابل لقبين للنصر.
يسعى الهلال إلى تحقيق البطولة الثالثة هذا الموسم بعد دوري روشن وكأس السوبر السعودي.
على الجانب الآخر، يسعى النصر بدوره إلى الفوز بلقبه الأول في البطولات المحلية هذا الموسم، وذلك بعد خسارة لقب الدوري السعودي.
موعد نهائي كأس الملك
من المقرر أن يكون يوم الجمعة 31 مايو الجاري موعداً لنهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، وسيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.