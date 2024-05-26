رسميًا.. موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك

موعد نهائي كأس الملك

من المقرر أن يكون يوم الجمعة 31 مايو الجاري موعداً لنهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، وسيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.