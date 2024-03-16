قائد منتخب قطر يعلن اعتزاله اللعب دوليا

أعلن قائد منتخب قطر لكرة القدم ونادي السد، حسن الهيدوس، اعتزاله اللعب دوليًّا، السبت، وذلك بعد أقل من شهرين من مساهمته في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس أمم آسيا قطر 2023.

ويملك الهيدوس (33 عاما) مسيرة حافلة مع المنتخب القطري، إذ توج بكأس آسيا في مناسبتين، الأولى في 2019، في الإمارات، والثانية في فبراير الماضي في النسخة التي احتضنتها قطر، وأحرز أيضا كأس الخليج 2014، كما أنه يحمل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده برصيد 183 مباراة، سجل خلالها 41 هدفا.

وأعرب الاتحاد القطري لكرة القدم عن شكره للقائد المثالي عقب قراره الاعتزال دوليًّا، مؤكدا في بيان، نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "يتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير لقائد منتخبنا الوطني عقب قراره الاعتزال دوليًّا بعد مسيرة حافلة مع المنتخبات الوطنية امتدت لسنوات طويلة".