الجزائري وناس يفجر صراعا بين 3 أندية سعودية
فجّر النجم الجزائري آدم وناس، لاعب ليل الفرنسي، الصراع بين 3 أندية سعودية، لكسب خدماته خلال الموسم الصيفي الجاري.
يلعب آدم وناس البالغ من العمر 27 عاماً لصفوف ليل الفرنسي منذ سبتمبر 2022، كما يلعب للمنتخب الجزائري منذ 2017.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن اللاعب الجزائري أصبح على رادار 3 فرق بالدوري السعودي للمحترفين، وهي الاتفاق والقادسية والشباب.
وأفادت ذات الصحيفة بأن الأندية السعودية تتحرك بسرعة لتحقيق أهدافها، والتعاقد مع وناس مع نهاية عقده مع ليل، يمكن أن ينضم اللاعب الجزائري الدولي إلى نادٍ سعودي.
يلعب آدم وناس البالغ من العمر 27 عاماً لصفوف ليل الفرنسي منذ سبتمبر 2022، كما يلعب للمنتخب الجزائري منذ 2017.
وسبق للاعب الجزائري اللعب للعديد من الأندية مثل جيروندان بوردو، بوردو، نابولي، نيس (إعارة)، كالياري (إعارة)، كروتوني (إعارة).
وتبلغ القيمة السوقية للاعب آدم وناس نحو 5 ملايين يورو.