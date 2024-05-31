الجزائري وناس يفجر صراعا بين 3 أندية سعودية

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن اللاعب الجزائري أصبح على رادار 3 فرق بالدوري السعودي للمحترفين، وهي الاتفاق والقادسية والشباب.

وأفادت ذات الصحيفة بأن الأندية السعودية تتحرك بسرعة لتحقيق أهدافها، والتعاقد مع وناس مع نهاية عقده مع ليل، يمكن أن ينضم اللاعب الجزائري الدولي إلى نادٍ سعودي.

يلعب آدم وناس البالغ من العمر 27 عاماً لصفوف ليل الفرنسي منذ سبتمبر 2022، كما يلعب للمنتخب الجزائري منذ 2017.