يوسف البلايلي يقود مولودية الجزائر خطوة جديدة نحو لقب الدوري

خطا مولودية الجزائر خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الجزائري لكرة القدم بعد فوزه الإثنين على شبيبة الساورة (1 ـ 0) ضمن الجولة 21 من المسابقة.

وسجل النجم يوسف بلايلي هدف فوز المولودية في الدقيقة 29 من المباراة التي شهدت عودة اللاعب لتشكيلة فريقه بعد انقضاء عقوبة الإيقاف لست مباريات، والتي كانت فرضتها في حقه لجنة التأديب في رابطة الدوري بتهمة سوء التصرف.

وبفوزه الثالث تواليا في الدوري، رفع مولودية الجزائر رصيده إلى 49 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه شباب قسنطينة صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد شبيبة الساورة عند النقطة 27 في المركز 11.