الهداف التاريخي لمنتخب الهند يعتزل دوليا

وقال شيتري في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: "لم يكن الأمر أنني أشعر بالتعب. عندما جاءت لحظة النهاية، كان من المفترض أن تكون هذه مباراتي الأخيرة، وقد فكرت في الأمر كثيرا وفي النهاية توصلت إلى هذا القرار".

وأضاف: "هل سأشعر بالحزن بعد ذلك؟ بالطبع.. الطفل بداخلي لا يريدني التوقف أبدًا إذا حصل على فرصة اللعب مع منتخب بلاده. حان الوقت لكي ترى بلادنا رقم تسعة القادم".

وشيتري أيضا الأكثر مشاركة مع الهند بخوضه 150 مباراة دولية منذ ظهوره الأول ضد باكستان عام 2005.

وقال الاتحاد الهندي لكرة القدم عبر حسابه على منصة "إكس": "سيظل إرثك داخل وخارج الملعب في الذاكرة دائما. شكرا سونيل شيتري على قيادتك وتفانيك والتزامك تجاه كرة القدم الهندية".