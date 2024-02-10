من هو "مُنقذ" ريال مدريد أمام جيرونا؟

تأكد خروج المدافع الألماني أنتوني روديغير من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي في مباراة قمة الدوري الإسباني، اليوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو.

يشهد ملعب سانتياغو برنابيو مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد وضيفه جيرونا، اليوم السبت، في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.