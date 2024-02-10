من هو "مُنقذ" ريال مدريد أمام جيرونا؟
تأكد خروج المدافع الألماني أنتوني روديغير من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي في مباراة قمة الدوري الإسباني، اليوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو.
يشهد ملعب سانتياغو برنابيو مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد وضيفه جيرونا، اليوم السبت، في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.
وحال فوز ريال مدريد فإنه سيبتعد خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني، ويملك حاليًا 58 نقطة، ويتقدم بنقطتين عن جيرونا الثاني.
ووفقا للتقارير سيغيب روديغير لمدة أسبوعين على الأقل بسبب الإصابة، ليتأكد دخول ريال مدريد المباراة دون أي قلب دفاع، حيث خسر جهود ميليتاو وألابا وناتشو ورديغير للسبب نفسه.
وسيلعب الظهير الأيمن داني كارخال دور المنقذ مجددا؛ إذ سيقوم كارلو أنشيلوتي بالدفع به كقلب دفاع بجوار لاعب خط الوسط أورلين تشواميني.
وسبق أن لعب كارفخال كقلب دفاع أمام أتلتيكو مدريد في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، كما اضطر المدرب الإيطالي للدفع بلاعب خط الوسط الفرنسي للمركز نفسه أيضا.
وقال مدرب ريال مدريد، إنه دفع بكارفخال كقلب دفاع خلال تدريبات الفريق الأخيرة، لتسهيل مهمته في اللعب به خلال المباريات الرسمية.