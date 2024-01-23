بكاء مساعد كوبر على الهواء بعد تأهل منتخب سوريا (فيديو)
دخل محمود فايز، مساعد هيكتور كوبر، مدرب منتخب سوريا، في نوبة بكاء على الهواء مع المراسل خلال حديثهما عن تأهل المنتخب إلى دور الـ16 في بطولة كأس آسيا.
وسجل القائد عمر خربين هدفا في الشوط الثاني ليقود سوريا لفوز ثمين 1-صفر على الهند في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، والتأهل إلى دور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم في استاد البيت بالخور، اليوم الثلاثاء.
وكان مراسل قناة "بي إن سبورتس" وائل البزرة يجري حوارا مع هيكتوبر كوبر للحديث عن تأهل منتخب سوريا، في وجود مساعد ومترجم كوبر، محمود فايز، ليغالبهما دموع الفرح على الهواء، قبل أن يحتضنا بعضهما البعض، وعلق فايز: "الجمهور كان محتاج يفرح".
ورفعت سوريا رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة خلف أستراليا المتصدرة، التي تعادلت 1-1 مع أوزبكستان في نفس التوقيت، بسبع نقاط.
واحتلت أوزبكستان المركز الثاني بأربع نقاط لتتأهل مع أستراليا مباشرة إلى دور الستة عشر، بينما ضمنت سوريا احتلال أحد المقاعد الأربعة للمنتخبات صاحبة المركز الثالث.
ويتأهل إلى دور الستة عشر أول فريقين من المجموعات الست، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
وجاء تأهل سوريا إلى دور الستة عشر في البطولة القارية لأول مرة في تاريخها؛ نظرا لتفوقها على الصين صاحبة المركز الثالث في المجموعة الأولى، وتملك نقطتين، وكذلك إندونسيا أو اليابان في حال تعادلهما أو فوز أي منهما في مباراتهما بالجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة، غدا الأربعاء.