بكاء مساعد كوبر على الهواء بعد تأهل منتخب سوريا (فيديو)

دخل محمود فايز، مساعد هيكتور كوبر، مدرب منتخب سوريا، في نوبة بكاء على الهواء مع المراسل خلال حديثهما عن تأهل المنتخب إلى دور الـ16 في بطولة كأس آسيا.

وسجل القائد عمر خربين هدفا في الشوط الثاني ليقود سوريا لفوز ثمين 1-صفر على الهند في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، والتأهل إلى دور الـ16 لكأس آسيا لكرة القدم في استاد البيت بالخور، اليوم الثلاثاء.

وكان مراسل قناة "بي إن سبورتس" وائل البزرة يجري حوارا مع هيكتوبر كوبر للحديث عن تأهل منتخب سوريا، في وجود مساعد ومترجم كوبر، محمود فايز، ليغالبهما دموع الفرح على الهواء، قبل أن يحتضنا بعضهما البعض، وعلق فايز: "الجمهور كان محتاج يفرح".