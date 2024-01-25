مدرب يونيون برلين يضرب ليروي ساني (فيديو)
شهدت مباراة بايرن ميونخ ضد ونيون برلين في الدوري الألماني لقطة غريبة، بعد اشتباك وقع بين نيناد بيليكا مدرب يونيون، وليروي ساني نجم البايرن.
ولعب بايرن ميونخ ضد يونيون برلين، على ملعب أليانز أرينا، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 13 للدوري الألماني، وفاز الفريق البافاري بهدف نظيف.
وبدأت الأزمة في الدقيقة 73 حيث أمسك مدرب يونيون برلين نيناد بيليكا الكرة على الخط، وحاول ليروي ساني لاعب الفريق البافاري استرجاعها منه.
ورفض بيليكا إعادة الكرة إلى ساني، ورماها بعيدا، ثم اعتدى على الدولي الألماني وضريه بلكمة في الوجه.
وحاول ساني رد الاعتداء على مدرب يونيون برلين، وتبادلا الاشتباك اللفظي، وتدخل لاعبو وإداريو الفريقين لإنهاء الأمر.
وأشهر الحكم الكارت الأصفر في وجه ساني، ثم طرد نيناد بيليكا مدرب يونيون برلين.
وحقق فريق بايرن ميونخ، فوزًا مهما على حساب نظيره يونيون برلين، بهدف مقابل لا شيء.
سجل هدف بايرن ميونخ رافائيل جيريرو في الدقيقة 46.
بهذه النتيجة يرفع فريق بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة 44، محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني ليضيق الفارق بينه وباير ليفركوزن، صاحب الصدارة برصيد 48 نقطة إلى 4 نقاط.
فيما ظل فريق يونيون برلين في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.