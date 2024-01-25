مدرب يونيون برلين يضرب ليروي ساني (فيديو)

ولعب بايرن ميونخ ضد يونيون برلين، على ملعب أليانز أرينا، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 13 للدوري الألماني، وفاز الفريق البافاري بهدف نظيف.

وبدأت الأزمة في الدقيقة 73 حيث أمسك مدرب يونيون برلين نيناد بيليكا الكرة على الخط، وحاول ليروي ساني لاعب الفريق البافاري استرجاعها منه.

ورفض بيليكا إعادة الكرة إلى ساني، ورماها بعيدا، ثم اعتدى على الدولي الألماني وضريه بلكمة في الوجه.

وحاول ساني رد الاعتداء على مدرب يونيون برلين، وتبادلا الاشتباك اللفظي، وتدخل لاعبو وإداريو الفريقين لإنهاء الأمر.

وأشهر الحكم الكارت الأصفر في وجه ساني، ثم طرد نيناد بيليكا مدرب يونيون برلين.