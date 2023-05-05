ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون في الوقت القاتل

سيطر أصحاب الأرض على الكرة وكان بإمكانهم التقدم في الدقيقة الرابعة عندما سيطر الجناح الياباني كاورو ميتوما على كرة شاردة من فيكتور ليندلوف، لكنه أطلق تسديدته مباشرة في وجه ديفيد دي خيا.

وشكل ميتوما تهديدا ليونايتد طوال الوقت، وخلق العديد من الفرص لنفسه قبل أن يجبر داني ويلبيك على التسديد عاليا وبعيدا عن المرمى من على حافة منطقة الجزاء في وقت مبكر من الشوط الثاني، في ظل كفاح يونايتد لنقل الكرة عبر دفاع المنافس.

واشتعلت الأجواء في الدقيقة 68 حيث تمت معاقبة جناح يونايتد أنتوني، الغاضب لعدم حصوله على ركلة حرة، على مخالفة ضد ماكليستر قبل الدخول في مواجهة مع لويس دانك والتي أدت إلى حصول كلا اللاعبين على بطاقة صفراء.

وواصل برايتون الضغط الهجومي بحثا عن هدف الفوز عندما لمس لوك شو الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وسدد ماكليستر ركلة جزاء في الشباك بعد مرور تسع دقائق من الوقت بدل الضائع ليضمن الفوز.