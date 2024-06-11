تحويل أراضي رولان غاروس الرملية إلى ملاعب أوليمبية

واختيرت ملاعب رولان غاروس عام 2016 لتكون واحدة من 41 موقعًا لاستضافة أولمبياد باريس 2024، وتواجه الآن مهمة صعبة تتمثل في الامتثال للمعايير الدقيقة التي وضعتها اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لباريس 2024.

وتتبقى ستة أسابيع لتحويل ملاعب إحدى البطولات الأربع الكبرى إلى موقع يليق بأكبر حدث رياضي في العالم.

وسيتطلب التحول "موقعًا نظيفًا"، إذ سيتم إخفاء جميع علامات رولان غاروس المميزة واستبدالها بالحلقات الأولمبية وشعار المدينة المضيفة.

ويصف كريستوف فانيز نائب المدير العام للاتحاد الفرنسي للتنس والمشرف على المشروع الأولمبي، التحول بأنه مزيج من "التمويه والاستعراض".