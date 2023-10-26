ميسي يخسر جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي وينافس على "أفضل صفقة"

وخرج الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة اللاعبين "الأفضل" إلا أنه انضم لقائمة الصفقات الأكثر تأثيرًا أو "جائزة الوافد الجديد".

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي ،هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب في دوري الأمريكي كلاً من: تياغو ألمادا لاعب أتلانتا يونايتد، ودنكان ماكغواير لاعب أورلاندو سيتي إس سي، وأخيرًا إيدان موريس لاعب كولومبوس كرو.

وفيما يلي القائمة النهائية لجوائز نهاية العام 2023 في الدوري الأمريكي: