ميسي يخسر جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي وينافس على "أفضل صفقة"
أعلنت رابطة دوري المحترفين الأمريكي للكرة القدم (MLS) عن القائمة النهائية لكل فئة من فئات جوائز نهاية العام 2023، وشهدت خروج الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل مونديال 2022 من قائمة أفضل لاعب.
وخرج الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة اللاعبين "الأفضل" إلا أنه انضم لقائمة الصفقات الأكثر تأثيرًا أو "جائزة الوافد الجديد".
وانضم ميسي إلى إنتر ميامي ،هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب في دوري الأمريكي كلاً من: تياغو ألمادا لاعب أتلانتا يونايتد، ودنكان ماكغواير لاعب أورلاندو سيتي إس سي، وأخيرًا إيدان موريس لاعب كولومبوس كرو.
وفيما يلي القائمة النهائية لجوائز نهاية العام 2023 في الدوري الأمريكي:
جائزة الوافد الجديد لهذا العام
جيورجوس جياكوماكيس – أتلانتا يونايتد
إدوارد لوين – سانت لويس سيتي
ليونيل ميسي – إنتر ميامي
أفضل لاعب شاب لهذا العام
تياغو ألمادا – أتلانتا يونايتد
دنكان ماكغواير – أورلاندو سيتي إس سي
ايدان موريس – كولومبوس كرو
أفضل حارس مرمى في العام
رومان بوركي – سانت لويس سيتي
رومان سيلينتانو – إف سي سينسيناتي
بيدرو جاليسي – أورلاندو سيتي إس سي
مدافع العام
ييمار غوميز أندرادي – سياتل ساوندرز
مات ميازجا – إف سي سينسيناتي
تيم باركر – سانت لويس سيتي إس سي