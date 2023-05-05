بكاء شديد من كفاراتسخيليا بعد تتويج نابولي بالدوري الإيطالي (فيديو)
أجهش الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نادي نابولي الإيطالي، بالبكاء بعد تتويج فريقه نابولي بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عاما.
وحسم نابولي لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بتعادله مع مضيفه أودينيزي 1-1 الخميس في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.
وفي غرفة خلع الملابس التقطت الكاميرا بكاء كفاراتسخيليا بشدة بعد تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي.
وكان كفاراتسخيليا يبكي فرحًا، بعد أن ساهم اللاعب الجورجي بشدة في التتويج التاريخي لنابولي باللقب.
ويعتبر كفاراتسخيليا من أبرز نجوم الدوري الايطالي هذا الموسم في أول موسم له مع نابولي.
يذكر أن الجناح كفاراتسخيليا قد وقع لنابولي، الصيف الماضي، من روبن كازان مقابل 11 مليون يورو، وأصبح أحد أبرز الأسماء في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وهي المنافسة التي برز فيها كزعيم بلا منازع لنابولي الذي توج باللقب.
وحقق نابولي لقبه الثالث بعد تعادله 1-1 مع أودينيزي الذي يقبع في وسط جدول الترتيب، ما منحه تقدما لا يمكن تعويضه وبفارق 16 نقطة على حساب لاتسيو صاحب المركز الثاني قبل خمس مباريات فقط من نهاية الموسم.
وبعد الاستمتاع بموسم رائع، استعد سكان نابولي لأسابيع من الاحتفالات باللقب، متجاهلين خرافاتهم المعتادة حول تحقيق النصر قبل حدوثه.
وتزين وسط المدينة باللافتات والأعلام والأوشحة والنسخ المقلدة المصنوعة من الورق المقوى بالحجم الطبيعي للاعبي كرة القدم الحاليين في نابولي، بما في ذلك المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمن والجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.
واندفعت مدينة نابولي بجنوب إيطاليا نحو ما تبدو أنها أمسية طويلة من الاحتفالات اليوم الخميس، بعد أن حصل فريق المدينة على لقبه الأول بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم منذ أكثر من ثلاثة عقود، متغلبا على سنوات من الإحباط.