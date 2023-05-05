بكاء شديد من كفاراتسخيليا بعد تتويج نابولي بالدوري الإيطالي (فيديو)

وحسم نابولي لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بتعادله مع مضيفه أودينيزي 1-1 الخميس في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وفي غرفة خلع الملابس التقطت الكاميرا بكاء كفاراتسخيليا بشدة بعد تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي.

وكان كفاراتسخيليا يبكي فرحًا، بعد أن ساهم اللاعب الجورجي بشدة في التتويج التاريخي لنابولي باللقب.

ويعتبر كفاراتسخيليا من أبرز نجوم ​الدوري الايطالي​ هذا الموسم في أول موسم له مع نابولي.

يذكر أن الجناح كفاراتسخيليا قد وقع لنابولي، الصيف الماضي، من روبن كازان مقابل 11 مليون يورو، وأصبح أحد أبرز الأسماء في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وهي المنافسة التي برز فيها كزعيم بلا منازع لنابولي الذي توج باللقب.