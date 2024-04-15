ترتيب الدوري المصري.. فوز مثير للزمالك على الأهلي (فيديو)

حقق الزمالك فوزا مثيرا على منافسه التقليدي الأهلي، في قمة الجولة العاشرة من الدوري المصري، اليوم الاثنين.

وعلى استاد القاهرة الدولي، تقدم سيف الدين الجزيري في الدقيقة 44، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك 1/0.

وأدرك أحمد عبدالقادر التعادل للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

وعاد سيف الدين الجزيري وسجل الهدف الثاني له وللزمالك في الدقيقة 86.

ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 21 نقطة من 13 مباراة، وهو رصيد الأهلي نفسه، لكن من 11 مباراة.