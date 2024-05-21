اجتماع حاسم بين فلورنتينو بيريز ورئيس فرنسا

ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن فلورنتينو بيريز، سيتناول وجبة الغذاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أجل مناقشة العديد من الملفات والقضايا.

وقالت: "على هامش الغذاء، سيتم مناقشة قضية مشاركة مبابي مع منتخب فرنسا في أولمبياد باريس 2024".

وأضافت: "الرئيس الفرنسي يُمنّي النفس بمشاركة كيليان مبابي، في تلك البطولة، في ظل رفض بيريز مشاركة اللاعب بعد توقيعه رسميًّا لريال مدريد".

وتابعت: "ريال مدريد أرسل بريدًا إلكترونيًّا إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أبلغ فيه أنه لن يسمح للاعبيه الفرنسيين بالمشاركة في الألعاب الأولمبية حال لعبهم سابقًا في كأس أوروبا".

وشددت الصحيفة على ماكرون الذي يريد اتخاذ أفضل القرارات لمنتخب فرنسا، يريد إقناع بيريز بالتراجع عن تلك الخطوة في اجتماع الغذاء المزمع عقده.