NBA.. يوكيتش يقود ناجتس للفوز على كليبرز بدوري السلة الأمريكي

وقاد بول جورج قائمة المسجلين في كليبرز برصيد 35 نقطة وأضاف جيمس هاردن 21 نقطة، وبذلك يكون لوس أنجليس خسر ست مباريات متتالية.

تقدم كليبرز 102-98 قبل 3:24 دقيقة من النهاية لكن ناجتس سجل سبع نقاط متتالية ليتفوق بفارق ثلاث نقاط قبل 1:37 دقيقة من النهاية.