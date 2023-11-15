NBA.. يوكيتش يقود ناجتس للفوز على كليبرز بدوري السلة الأمريكي
نيكولا يوكيتش سجل 32 نقطة.
سجل نيكولا يوكيتش 32 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه وأضاف آرون جوردون 20 نقطة ليقودا دنفر ناجتس حامل اللقب للفوز على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 111-108 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز ريجي جاكسون 18 نقطة وأضاف مايكل بورتر وكريستيان برون 10 نقاط لكل منهما لصالح دنفر.
وقاد بول جورج قائمة المسجلين في كليبرز برصيد 35 نقطة وأضاف جيمس هاردن 21 نقطة، وبذلك يكون لوس أنجليس خسر ست مباريات متتالية.
تقدم كليبرز 102-98 قبل 3:24 دقيقة من النهاية لكن ناجتس سجل سبع نقاط متتالية ليتفوق بفارق ثلاث نقاط قبل 1:37 دقيقة من النهاية.