رسميا.. إشبيلية يعلن انتقال راكيتيتش للشباب السعودي

وساعد لاعب الوسط الدولي السابق فريقه العام الماضي في تمديد رقمه القياسي في الفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة بعد الفوز بلقبه الأول في موسم 2013/2014 خلال فترته الأولى مع النادي.

وأصبح راكيتيتش، نائب قائد الفريق حتى الآن، أكثر لاعب أجنبي خاض مباريات في تاريخ إشبيلية، والوحيد الذي شارك في أكثر من 300 مباراة مع النادي (323 مباراة).

وخلال فترته مع برشلونة، فاز راكيتيتش بدوري أبطال أوروبا موسم 2014-2015 ثم السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وحصد أيضا أربعة ألقاب للدوري ومثلها لكأس ملك إسبانيا ومرتين للسوبر الإسباني.

وخاض راكيتيتش (35 عاما) أكثر من مئة مباراة دولية مع منتخب كرواتيا بين عامي 2007 و2019 وأسهم في احتلال الفريق المركز الثاني في كأس العالم 2018 في روسيا.