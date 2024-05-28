ردُّ فعل مبابي بعد تتويج بيلينغهام بجائزة أفضل لاعب بالليغا (فيديو)

ردُّ فعل مبابي بعد تتويج بيلينغهام بجائزة أفضل لاعب بالليغا (فيديو)
أظهر الفرنسي كيليان مبابي، والمزمع انتقاله لريال مدريد الموسم المقبل، ردة فعل رائعة بعد تتويج جود بيلينغهام، نجم الميرنغي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني بموسم 2024/2023، بعد أن قاد فريقه ريال مدريد لتحقيق لقب المسابقة للمرة الـ 36 في التاريخ، بعد منافسة قوية مع جيرونا وبرشلونة.
وأعلن مبابي رحيله من باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي عقب انتهاء عقده.
فيما سجل بيلينغهام في موسمه الأول مع الميرنغي 19 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الليغا بفارق 5 أهداف عن آرتيم دوفبيك مهاجم نادي جيرونا الذي حصد لقب الهداف خلال الجولة الأخيرة متغلبًا على النرويجي أليكسندر سورلوث مهاجم فياريال.
وتسلم جود، جائزة أفضل لاعب في الليغا خلال وجوده في تدريبات ريال مدريد التحضيرية لمواجهة بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة إقامته على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، يوم السبت المقبل 1 يونيو.
وقال بيلينغهام: "أود أن أُهدي هذه الجائزة لزملائي في ريال مدريد، والجهاز الفني، وجميع الموظفين، على ثقتهم الكبيرة بي".
وحضر مبابي في حفل توزيع الجوائز، وبمجرد الإعلان عن فوز بيلينغهام بالجائزة قام بالتصفيق له.
ولعب بيلينغهام 28 مباراة في الدوري الإسباني، موسم 2024/2023، بدأ منها 27، وشارك في 2315 دقيقة، وأكمل 90 دقيقة في 25 مباراة.
وبخلاف تسجيله لـ19 هدفًا في الليغا، صنع بيلينغهام 6 أهداف، وهو ثاني أعلى معدل تمريرات حاسمة في مسيرته بالدوريات، بعد موسم 2022/2021 الذي شهد صناعته لـ 8 أهداف عندما كان في الدوري الألماني برفقة دورتموند.
وتشير جميع التقارير إلى أن مبابي قد اقترب من التوقيع مع ريال مدريد، وسيكون الإعلان عن الصفقة، قريبًا، عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.