ردُّ فعل مبابي بعد تتويج بيلينغهام بجائزة أفضل لاعب بالليغا (فيديو)

أظهر الفرنسي كيليان مبابي، والمزمع انتقاله لريال مدريد الموسم المقبل، ردة فعل رائعة بعد تتويج جود بيلينغهام، نجم الميرنغي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني بموسم 2024/2023، بعد أن قاد فريقه ريال مدريد لتحقيق لقب المسابقة للمرة الـ 36 في التاريخ، بعد منافسة قوية مع جيرونا وبرشلونة.

وأعلن مبابي رحيله من باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي عقب انتهاء عقده.

فيما سجل بيلينغهام في موسمه الأول مع الميرنغي 19 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الليغا بفارق 5 أهداف عن آرتيم دوفبيك مهاجم نادي جيرونا الذي حصد لقب الهداف خلال الجولة الأخيرة متغلبًا على النرويجي أليكسندر سورلوث مهاجم فياريال.