كانسيلو يحسم مستقبله مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن موقف البرتغالي جواو كانسيلو من الاستمرار مع برشلونة، الذي انضمّ إليه معارًا من مانشستر سيتي.

وكان كانسيلو انتقل إلى برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية 2023، قادمًا من مانشستر سيتي، وتنتهي إعارتُه في قلعة "كامب نو" بحلول يونيو 2024.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "كانسيلو واضح، يريد الاستمرار في برشلونة فقط، وقد أخبر وكيله أنه يريد البقاء بأيِّ ثمن، سواء إعارة أو انتقال دائم.

وأضاف التقرير: "مينديز وكيل اللاعب يخطط للاجتماع مع إدارة مانشستر سيتي قريبًا للاتفاق على صفقة إعارة جديدة أو صفقة انتقال مقابل مبلغ لا يتجاوز 20 مليون يورو".