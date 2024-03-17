كانسيلو يحسم مستقبله مع برشلونة
كشفت تقارير صحفية عن موقف البرتغالي جواو كانسيلو من الاستمرار مع برشلونة، الذي انضمّ إليه معارًا من مانشستر سيتي.
وكان كانسيلو انتقل إلى برشلونة، في فترة الانتقالات الصيفية 2023، قادمًا من مانشستر سيتي، وتنتهي إعارتُه في قلعة "كامب نو" بحلول يونيو 2024.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "كانسيلو واضح، يريد الاستمرار في برشلونة فقط، وقد أخبر وكيله أنه يريد البقاء بأيِّ ثمن، سواء إعارة أو انتقال دائم.
وأضاف التقرير: "مينديز وكيل اللاعب يخطط للاجتماع مع إدارة مانشستر سيتي قريبًا للاتفاق على صفقة إعارة جديدة أو صفقة انتقال مقابل مبلغ لا يتجاوز 20 مليون يورو".
وكان كانسيلو صرَّح مؤخرًا لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، قائلًا: "أنا لاعب في مانشستر سيتي ولا أعرف ماذا سيحدث لمستقبلي، لكنني أرغب بالاستمرار في برشلونة".
فيما كشفت تقارير عن وجود رغبة كبيرة من بعض الأندية في إنجلترا للتعاقد مع كانسيلو بمجرد انتهاء إعارته مع برشلونة بعد تألقه الموسم الحالي برفقة الفريق الإسباني، في الوقت الذي أصبح فيه مستقبل اللاعب مع "البلوغرانا" غامضًا.
وأوضحت التقارير، أن "إدارة مانشستر سيتي ترغب في بيع اللاعب نهائيًّا دون تجديد إعارته وتم تحديد 40 مليون يورو كحد أدنى للاستغناء عن كانسيلو، الذي يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى نهاية يونيو 2027".