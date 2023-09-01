كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي
يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي.
وتقام مراسم القرعة في مدينة موناكو الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.
وتنقل القرعة على قناة "بي إن سبورت" الإخبارية.
وتقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي على ملعب أفيفا في دبلن بجمهورية أيرلندا.
وإشبيلية هو صاحب أكثر ألقاب البطولة بعدد 7 ألقاب، وهو بطل النسخة الأخيرة من البطولة.
ويشارك في دور المجموعات 32 فريقا، يتم تقسيمهم على 8 مجموعات تضم كل منها 4 أندية.
وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على أنه لا يمكن أن يلعب فريقان من البلد ذاته في مجموعة واحدة، كما لا يلعب فريقان من تصنيف واحد في مجموعة واحدة.
وتُصنف الأندية على 4 مستويات بناء على نقاط التصنيف التراكمي الذي يطبقه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وفيما يلي مستويات الفرق:
المستوى الأول: ليفربول الإنجليزي، ويستهام الإنجليزي، روما الإيطالي، أياكس الهولندي، فياريال الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، أتالانتا الإيطالي، رينجرز الاسكتلندي.
المستوى الثاني: سبورتينغ لشبونة البرتغالي، سلافيا براغ التشيكي، رين الفرنسي، أولمبياكوس اليوناني، ريال بيتيس الإسباني، لاسك النمساوي، أولمبيك مارسيليا الفرنسي، كاراباج الأذري.
المستوى الثالث: برايتون الإنجليزي، مولده النرويجي، شيريف تيراسبول المولدوفي، يونيون سان جلواز البلجيكي، فرايبورغ الألماني، سبارتا براغ التشيكي، مكابي حيفا، شتورم جراس النمساوي.
المستوى الرابع: تولوز الفرنسي، أيك أثينا اليوناني، TSC الصربي، سيرفيت السويسري، باناثينايكوس اليوناني، راكوف البولندي، أريس ليماسول القبرصي، هاكن السويدي.
وتنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في الدوري الأوروبي يوم 21 سبتمبر 2023.