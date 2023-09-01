كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي

وفيما يلي مستويات الفرق:

المستوى الأول: ليفربول الإنجليزي، ويستهام الإنجليزي، روما الإيطالي، أياكس الهولندي، فياريال الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، أتالانتا الإيطالي، رينجرز الاسكتلندي.

المستوى الثاني: سبورتينغ لشبونة البرتغالي، سلافيا براغ التشيكي، رين الفرنسي، أولمبياكوس اليوناني، ريال بيتيس الإسباني، لاسك النمساوي، أولمبيك مارسيليا الفرنسي، كاراباج الأذري.

المستوى الثالث: برايتون الإنجليزي، مولده النرويجي، شيريف تيراسبول المولدوفي، يونيون سان جلواز البلجيكي، فرايبورغ الألماني، سبارتا براغ التشيكي، مكابي حيفا، شتورم جراس النمساوي.

المستوى الرابع: تولوز الفرنسي، أيك أثينا اليوناني، TSC الصربي، سيرفيت السويسري، باناثينايكوس اليوناني، راكوف البولندي، أريس ليماسول القبرصي، هاكن السويدي.

وتنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في الدوري الأوروبي يوم 21 سبتمبر 2023.