ماذا قال رونالدو بعد رقمه القياسي الجديد في كأس العالم؟

عبر كريستيانو رونالدو عن "فخره الشديد" بعد أن أصبح الدولي البرتغالي أول لاعب يسجل في خمس بطولات لكأس العالم لكرة القدم بعدما ساعد فريقه على الفوز 3-2 على غانا اليوم الخميس في مستهل مشواره في قطر.

وأصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل في خمس بطولات لكأس العالم لكرة القدم بعد هز شباك غانا من ركلة جزاء ضمن المجموعة الثامنة اليوم الخميس.

وهز رونالدو الشباك في الدقيقة 64 ليمنح البرتغال التقدم بهدف بعدما حصل بنفسه على ركلة جزاء وسقط أرضا.

وكان رونالدو يتقاسم الرقم القياسي في التسجيل في أربع بطولات لكأس العالم مع بيليه وأوفه زيلر وميروسلاف كلوزه.

وقال رونالدو في تصريحات مقتضبة للصحفيين: "كانت لحظة جميلة، كأس العالم الخامسة لي".

وأضاف: "لقد فزنا. بدأنا بشكل جيد. إنه فوز مهم للغاية. نعلم جيدا أن المباراة الأولى في كأس العالم تضع حجر الأساس لمشوارك".

وردا على سؤال حول رحيله المرير عن مانشستر يونايتد هذا الأسبوع قال رونالدو إن الشيء الوحيد المهم هو فوز البرتغال.. لا يهمني أي شيء آخر".