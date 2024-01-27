ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يخطف فوزا ثمينا من لاس بالماس

قلب ريال مدريد تأخره بهدف إلى فوز ثمين على لاس بالماس، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الـ22 للدوري الإسباني.

وعانى ريال مدريد في البداية وتلقت شباكه هدفا عن طريق خافيير مونييز في الدقيقة 53.

ولكن فينيسيوس جونيور تعادل للميرنغي في الدقيقة 63.