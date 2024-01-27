ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يخطف فوزا ثمينا من لاس بالماس
قلب ريال مدريد تأخره بهدف إلى فوز ثمين على لاس بالماس، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الـ22 للدوري الإسباني.
وعانى ريال مدريد في البداية وتلقت شباكه هدفا عن طريق خافيير مونييز في الدقيقة 53.
ولكن فينيسيوس جونيور تعادل للميرنغي في الدقيقة 63.
وفي الدقيقة 83 سجل أوريلين تشواميني هدفا رائعا برأسية متقنة لينقذ الريال من السقوط أمام لاس بالماس.
بهذه النتيجة، وصل ريال مدريد إلى النقطة 54 في المركز الأول للدوري الإسباني، ويطارده جيرونا صاحب الـ52 نقطة، فيما توقف رصيد بالماس عند النقطة 31 في المركز التاسع.